Опубліковано рейтинг найбільш завершених і 'покинутих' ігор 2025 року

Портал How Long To Beat, що відстежує статистику гравців про проходження ігор і витрачений на це час, представив свої підсумки 2025 року. Автори назвали найбільш завершені та закинуті тайтли, а також популярні платформи та інші відомості про розваги, що вийшли цього року.

Геймері найчастіше доводили до фінальних титрів (а можливо, навіть не один раз) рольову гру. Clair Obscur: Expedition 33. Срібло дісталося довгоочікуваному сиквелу Hollow Knight: Silksong, а замкнув трійку призерів ексклюзив Nintendo Donkey Kong Bananza.

Найбільш закинутою грою стала Persona 5: The Phantom X, умовно-безкоштовна гра у світі Persona 5. Більшість користувачів сайту грають на ПК, Nintendo Switch і PlayStation 5.

Найбільш завершені ігри 2025 року:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Donkey Kong Bananza
  4. DOOM: The Dark Ages
  5. Dispatch
  6. Monster Hunter Wilds Monster Hunter Wilds
  7. Mario Kart World
  8. Silent Hill f
  9. South of Midnight
  10. Hades 2

Ігри, які найчастіше закидали:

  1. Persona 5: The Phantom X
  2. Delta Force
  3. Where Winds Meet
  4. Hello Kitty Island Adventure
  5. inZOI
  6. Вічні пасма
  7. Блакитний принц
  8. Заклопотаний
  9. Atomfall
  10. The Precinct

Ігри, які найчастіше залишали на потім:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hades 2
  3. Hollow Knight: Silksong
  4. TES IV: Oblivion Remastered
  5. Kingdom Come: Deliverance 2
  6. Monster Hunter Wilds
  7. Deep Rock Galactic: Survivor
  8. Assassin's Creed Shadows
  9. Slime Rancher 2
  10. DOOM: The Dark Ages

Топ ігор 2025 року, що вийшли раніше:

  1. Indiana Jones and the Great Circle
  2. Hollow Knight
  3. Cyberpunk 2077
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Elden Ring
  6. The Last of Us Part I
  7. God of War
  8. Ghost of Tsushima
  9. God of War: Ragnarok
  10. Marvel's Spider-Man 2

Топ ретро-ігор 2025 року:

  1. Half-Life 2
  2. Final Fantasy
  3. Metal Gear Solid
  4. GTA: San Andreas
  5. Metroid Prime
  6. Half-Life
  7. Final Fantasy VII
  8. God of War
  9. GTA: Vice City
  10. Metal Gear Solid 2

Топ платформ 2025 року:

  1. ПК
  2. Switch
  3. PS5
  4. PS4
  5. Xbox Series X|S
  6. PS3
  7. PS2
  8. Xbox One
  9. Xbox 360
  10. 3DS

Топ ігор кожного десятиліття:

  • 2020-ті: Cyberpunk 2077 і Clair Obscur: Expedition 33
  • 2010-ті: GTA 5 і "Відьмак 3"
  • 2000-ті: BioShock і Portal
  • 1990-ті: Half-Life і Final Fantasy VII
  • 1980-ті: Final Fantasy і Final Fantasy II

Раніше аналітики з'ясували, у яких новинках геймери провели найбільше годин у 2025 році. Лідером за кількістю награних годин стала Kingdom Come: Deliverance 2, також у списку опинилися Monster Hunter Wilds, Dune: Awakening і Assassin's Creed Shadows.

У Steam тим часом триває великий зимовий розпродаж, на якому зі знижками доступні тисячі ігор, включно з головними хітами та новинками 2025 року. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше за 100 грн.

