Опубліковано рейтинг найбільш завершених і 'покинутих' ігор 2025 року

Незважаючи на складність, більшість користувачів пройшли Clair Obscur: Expedition 33 аж до фінальних титрів.

Портал How Long To Beat, що відстежує статистику гравців про проходження ігор і витрачений на це час, представив свої підсумки 2025 року. Автори назвали найбільш завершені та закинуті тайтли, а також популярні платформи та інші відомості про розваги, що вийшли цього року.

Геймері найчастіше доводили до фінальних титрів (а можливо, навіть не один раз) рольову гру. Clair Obscur: Expedition 33. Срібло дісталося довгоочікуваному сиквелу Hollow Knight: Silksong, а замкнув трійку призерів ексклюзив Nintendo Donkey Kong Bananza.

Найбільш закинутою грою стала Persona 5: The Phantom X, умовно-безкоштовна гра у світі Persona 5. Більшість користувачів сайту грають на ПК, Nintendo Switch і PlayStation 5.

Найбільш завершені ігри 2025 року:

Clair Obscur: Expedition 33 Hollow Knight: Silksong Donkey Kong Bananza DOOM: The Dark Ages Dispatch Monster Hunter Wilds Monster Hunter Wilds Mario Kart World Silent Hill f South of Midnight Hades 2

Ігри, які найчастіше закидали:

Persona 5: The Phantom X Delta Force Where Winds Meet Hello Kitty Island Adventure inZOI Вічні пасма Блакитний принц Заклопотаний Atomfall The Precinct

Ігри, які найчастіше залишали на потім:

Clair Obscur: Expedition 33 Hades 2 Hollow Knight: Silksong TES IV: Oblivion Remastered Kingdom Come: Deliverance 2 Monster Hunter Wilds Deep Rock Galactic: Survivor Assassin's Creed Shadows Slime Rancher 2 DOOM: The Dark Ages

Топ ігор 2025 року, що вийшли раніше:

Indiana Jones and the Great Circle Hollow Knight Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Elden Ring The Last of Us Part I God of War Ghost of Tsushima God of War: Ragnarok Marvel's Spider-Man 2

Топ ретро-ігор 2025 року:

Half-Life 2 Final Fantasy Metal Gear Solid GTA: San Andreas Metroid Prime Half-Life Final Fantasy VII God of War GTA: Vice City Metal Gear Solid 2

Топ платформ 2025 року:

ПК Switch PS5 PS4 Xbox Series X|S PS3 PS2 Xbox One Xbox 360 3DS

Топ ігор кожного десятиліття:

2020-ті: Cyberpunk 2077 і Clair Obscur: Expedition 33

2010-ті: GTA 5 і "Відьмак 3"

2000-ті: BioShock і Portal

1990-ті: Half-Life і Final Fantasy VII

1980-ті: Final Fantasy і Final Fantasy II

Раніше аналітики з'ясували, у яких новинках геймери провели найбільше годин у 2025 році. Лідером за кількістю награних годин стала Kingdom Come: Deliverance 2, також у списку опинилися Monster Hunter Wilds, Dune: Awakening і Assassin's Creed Shadows.

У Steam тим часом триває великий зимовий розпродаж, на якому зі знижками доступні тисячі ігор, включно з головними хітами та новинками 2025 року. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше за 100 грн.

