Опубліковано рейтинг найбільш завершених і 'покинутих' ігор 2025 року

Портал How Long To Beat, що відстежує статистику гравців про проходження ігор і витрачений на це час, представив свої підсумки 2025 року. Автори назвали найбільш завершені та закинуті тайтли, а також популярні платформи та інші відомості про розваги, що вийшли цього року.
Геймері найчастіше доводили до фінальних титрів (а можливо, навіть не один раз) рольову гру. Clair Obscur: Expedition 33. Срібло дісталося довгоочікуваному сиквелу Hollow Knight: Silksong, а замкнув трійку призерів ексклюзив Nintendo Donkey Kong Bananza.
Найбільш закинутою грою стала Persona 5: The Phantom X, умовно-безкоштовна гра у світі Persona 5. Більшість користувачів сайту грають на ПК, Nintendo Switch і PlayStation 5.
Найбільш завершені ігри 2025 року:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
- Dispatch
- Monster Hunter Wilds Monster Hunter Wilds
- Mario Kart World
- Silent Hill f
- South of Midnight
- Hades 2
Ігри, які найчастіше закидали:
- Persona 5: The Phantom X
- Delta Force
- Where Winds Meet
- Hello Kitty Island Adventure
- inZOI
- Вічні пасма
- Блакитний принц
- Заклопотаний
- Atomfall
- The Precinct
Ігри, які найчастіше залишали на потім:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- TES IV: Oblivion Remastered
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Assassin's Creed Shadows
- Slime Rancher 2
- DOOM: The Dark Ages
Топ ігор 2025 року, що вийшли раніше:
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight
- Cyberpunk 2077
- Red Dead Redemption 2
- Elden Ring
- The Last of Us Part I
- God of War
- Ghost of Tsushima
- God of War: Ragnarok
- Marvel's Spider-Man 2
Топ ретро-ігор 2025 року:
- Half-Life 2
- Final Fantasy
- Metal Gear Solid
- GTA: San Andreas
- Metroid Prime
- Half-Life
- Final Fantasy VII
- God of War
- GTA: Vice City
- Metal Gear Solid 2
Топ платформ 2025 року:
- ПК
- Switch
- PS5
- PS4
- Xbox Series X|S
- PS3
- PS2
- Xbox One
- Xbox 360
- 3DS
Топ ігор кожного десятиліття:
- 2020-ті: Cyberpunk 2077 і Clair Obscur: Expedition 33
- 2010-ті: GTA 5 і "Відьмак 3"
- 2000-ті: BioShock і Portal
- 1990-ті: Half-Life і Final Fantasy VII
- 1980-ті: Final Fantasy і Final Fantasy II
Раніше аналітики з'ясували, у яких новинках геймери провели найбільше годин у 2025 році. Лідером за кількістю награних годин стала Kingdom Come: Deliverance 2, також у списку опинилися Monster Hunter Wilds, Dune: Awakening і Assassin's Creed Shadows.
