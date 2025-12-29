ЗМІ розкрили подробиці та показали зображення довгоочікуваної BioShock 4

Згідно з витоками, місцем дії стане антарктичне місто Borealis, а події розгорнуться в 1960-х.

Портал MP1st опублікував матеріал щодо довгоочікуваного шутера BioShock 4, який запустили у виробництво ще у 2018 році. Журналісти поділилися подробицями та зображеннями ассетів.

Вони підтвердили вже озвучену раніше інформацію, що події нового BioShock перенесуть гравців у 1960-ті роки, у засніжене антарктичне місто під назвою Borealis. У сюжеті фігуруватиме суспільство, що перебуває на межі краху.

Також з'явилася інформація про декілька локацій, які геймери зможуть відвідати під час пригоди. Одна з них – велике Казино, а друга – якась "Солярія" і її мешканці Соларіанці. Крім льодів і снігів у грі будуть каньйони, а машинерія та інше оточення зроблені цілком собі в дусі Infinite.

Зі знайомих елементів серії в гру повернуться "Сплайсери" (тут їх називають "Флашери") і субстанція АДАМ, що дає надприродні здібності, а саме місто буде наповнене авторитарними образами на кшталт Атлантів на кшталт Захоплення.

Серед опублікованих ассетів також фігурує золота статуя чоловіка, який, можливо, є головним антагоністом. Можливого головного героя теж показали. Це людина в сірому костюмі та краватці.

За інформацією журналістів, зараз дата релізу гри з'їхала на 2027 рік. При цьому вона все одно нібито вийде раніше, ніж багатостраждальний Judas від батька BioShock Кена Левіна.

Раніше глава Take-Two пояснив, чому вони так довго роблять BioShock 4. Він визнав, що процес розробки не був бездоганним і що команді потрібно якось виправдовувати назву BioShock через спадщину оригінальних ігор Кевіна Левіна, але водночас запевнив, що гру в жодному разі не буде скасовано.

