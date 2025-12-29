Відновлюють втрати: у ВМС розкрили головну проблему ударів по Криму

Зараз на півострові противник немає особливих проблем з логістикою.

У тимчасово окупованому Криму ЗСУ вибивають радіолокаційні станції РФ, щоб потім дістатися до важливих цілей, але росіяни намагаються постійно відновлювати втрати. Про це ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання про ураження українськими безпілотниками радіолокаційного комплексу протидії БпЛА "Валдай" та пункту управління комплексу радіолокаційної розвідки.

За його словами, послідовність ураження різних російських РЛС свідчить про цілеспрямоване послаблення на території АРК оборонних можливостей противника. Спочатку завдаються удари по таких системах, а потім по цілях, які вони прикривали.

"Ми з вами спочатку спостерігаємо відео, як знищуються оглядові засоби, радіолокаційні засоби, а через доволі нетривалий проміжок часу ми спостерігаємо вже ураження безпосередньо об'єктів, які вони прикривали", – розповів речника ВМС.

За його словами, РФ, попри постійні втрати у Криму, намагається відновлювати втрачені спроможності:

"Вони все одно намагатимуться відновити свої позиції, незалежно від своїх втрат. Принаймні тривалий вже час саме так і відбувається".

Також, за даними Плетенчука, у противника зараз немає серйозних логістичних проблем. Адже потрібно переганяти легку бронетехніку, тому способів доставки достатньо, у тому числі Кримським мостом та суходолом з тимчасово окупованої Херсонщини.

"Це не є проблемою (для росіян – УНІАН), тому що це не важка броньова техніка. Її можна перекинути в будь-який спосіб, зокрема, так званим Кримським мостом", – пояснив Плетенчук.

Він додав, що вказаний міст ворог охороняє максимально щільно, для чого залучив всі можливі силові структури та засоби.

Останні удари ЗСУ по Криму

Як писав УНІАН, вчора, 28 грудня, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що на території тимчасово окупованого Криму уражено важливі цілі окупаційної армії РФ, у тому числі відпрацьовано у населеному пункті Чорноморське по радіолокаційній станції "Валдай" та пункту управління комплексом радіолокаційної розвідки.

Також було уражено базу зберігання і запуску морських безекіпажних катерів. При цьому, як зауважив Плетенчук, важливим є не місце зберігання цих засобів ураження, а сам факт того, що росіяни намагаються їх виробляти.

