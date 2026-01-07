Навчали за радянськими підручниками: СБУ перевіряє підпільну школу при монастирі УПЦ МП

За інформацією ЗМІ, у школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами, щодо роботи підпільної школи на території монастиря.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Повідомляється, що розслідування відбувається за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. А підставою для них стали факти, оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо діяльності на території одного з монастирів Голосіївського району міста Києва підпільного навчального закладу. Згідно з цими даними, у підпільній школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

"У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи", – додали в Офісі Генпрокурора.

Раніше журналісти Слідство.Інфо оприлюднили розслідування, в якому повідомили про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП у Києві. За даними медіа, в школі навчається близько 60 дітей. Вони вчать російську мову, навчаються за радянськими підручниками та співають російські пісні. Заклад працює без офіційної ліцензії.

Діяльність УПЦ МП в Україні

Нагадаємо, у липні 2025 року було припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит УПЦ МП Онуфрій. В СБУ зазначили, що Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році, про що не повідомив українські органи. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Онуфрій "фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва)".

