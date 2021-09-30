Чоловіка спіймали "на гарячому", коли він отримав 11 тисяч доларів хабаря.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Суворовського районного суду обвинувальний акт стосовно колишнього завідувача відділення кардіохірургії однієї з комунальних медичних установ Одеси.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

"Слідством з'ясовано, що обвинувачений вимагав та одержав від пацієнта лікарні неправомірні кошти за проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає прокуратура, такі операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, а протези, клапани, шунти тощо купуються за бюджетні кошти.

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Як повідомляв УНІАН, лікаря затримали у травні 2021 року "на гарячому" одразу після одержання 11 тисяч доларів США хабаря.

"За даними слідства, в медичному закладі систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги", - розповідали тоді у прокуратурі.

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Автор: Катерина Комолова