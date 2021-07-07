У Львові загинув 30-річний місцевий житель під час спроби залізти у власну квартиру на третьому поверсі житлового будинку.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інцидент стався сьогодні близько опівдня на вулиці Лобачевського.
Зазначається, що у чоловіка не було ключів, тож він через сусідський балкон намагався потрапити до своєї квартири. Проте не втримався та впав з висоти третього поверху, отримавши при цьому тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
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