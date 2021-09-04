Сьогодні стало відомо про літак, який здійснив аварійну посадку у Львові. У Міжнародному аеропорту "Львів" розповіли подробиці та причини інциденту.
Роз'яснення щодо аварійної посадки літака прес-служба аеропорту опублікувала у Facebook.
Виявилося, що інцидент трапився з літаком, який виконував рейс WZZ6715. Він летів до України з Кіпру.
"4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі", - йдеться у повідомленні.
Вже о 12:39 літак виконав посадку. На борту знаходилася 131 людина. На щастя, ніхто не постраждав.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині через "нічні перегони" у ДТП постраждала неповнолітня.
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