У Коломийському районі Івано-Франківської області впав легкомоторний спортивний літак, внаслідок чого загинули чотири особи.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинуло", - повідомляється у дописі.
В управлінні з питань цивільного захисту ОДА приспускають, що пасажирами літака могли бути іноземці. "На борту літака перебували один пілот і троє пасажирів", - розповіли у відомстві.
Читайте також"С*и тут": мережу шокувало відео, як мати знущається з доньки в Запорізькій областіЗазначається, що о 13:58 пожежу було локалізовано.
До гасіння було залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
Згодом у ДСНС додали інформацію про те, що загинули люди, які перебували в літаку.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Івано-Франківщині внаслідок отруєння у готелі госпіталізовано 17 осіб, з них 16 дітей. Отруєння сталося у спортивному таборі, який розташувався у готелі "Таємниці Карпат".
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