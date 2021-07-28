Спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Припускається, що на борту знаходилися іноземці.

У Коломийському районі Івано-Франківської області впав легкомоторний спортивний літак, внаслідок чого загинули чотири особи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинуло", - повідомляється у дописі.

В управлінні з питань цивільного захисту ОДА приспускають, що пасажирами літака могли бути іноземці. "На борту літака перебували один пілот і троє пасажирів", - розповіли у відомстві.

Читайте також"С*и тут": мережу шокувало відео, як мати знущається з доньки в Запорізькій областіЗазначається, що о 13:58 пожежу було локалізовано.

До гасіння було залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

Згодом у ДСНС додали інформацію про те, що загинули люди, які перебували в літаку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Івано-Франківщині внаслідок отруєння у готелі госпіталізовано 17 осіб, з них 16 дітей. Отруєння сталося у спортивному таборі, який розташувався у готелі "Таємниці Карпат".

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Автори: Таня Поляковська, Богдан Яріш