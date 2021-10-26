Жінка залишила дитину у будинку, температура в якому була майже така, як на вулиці, зазначили у поліції.

В Херсоні правоохоронцям повідомили, що у приватному будинку на вул. Севастопольській неналежно доглядають за немовлям, хлопчик постійно плаче.

Правоохоронці з’ясували, що у житлі 35-річна мати залишила немовля на кілька годин у бруді, холоді та зі стороннім чоловіком, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Жінка розповіла правоохоронцям, що лишила дитину на господаря будинку.

"Спочатку двері приватного будинку ніхто не відчиняв, поліцейські зачекали, й потім підійшла 35-річна жінка. Вона розповіла, що винаймає тут кімнату, де мешкає разом з 6-місячним сином…", – зазначили у поліції.

Читайте такожНа Сумщині горе-матір викинула в річку новонароджену дитину (фото)Потім копи з’ясували, що немовля знаходилося у неприйнятних умовах – в будинку було брудно та холодно. За їхніми даними, температура у житлі була майже така, як на вулиці.

Правоохоронці провели бесіду з горе-матір’ю, зокрема, порадили не залишати сина на тривалий час зі сторонніми, а також краще про нього дбати.

Про інцидент копи повідомили співробітникам Ювенальної поліції та Служби у справах дітей, щоб згодом була проведена всебічна перевірка умов проживання немовля.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Херсонській області 18-річна дівчина була у парку зі своєю двомісячною донькою, а потім "відключилася" поряд з дитиною. За даними правоохоронців, дівчині стало зле після того, як її пригостили горілкою.

Автор: Екатерина Присяжнюк