Після розбійного нападу зловмисники намагалися сховатися на машині, але правоохоронці змогли їх затримати.

В Одеській області за розбійний напад на приватний будинок затримано подружжя іноземців. Підозрювані попалися з награбованим.

Злочин скоєно в Болградському районі, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

До правоохоронних органів звернулася 51-річна мешканка одного з сіл Тарутинської об'єднаної територіальної громади.

За словами заявниці, минулого тижня (30 серпня – 5 вересня) вночі в її будинок увірвалися зловмисники і, погрожуючи ножем, відібрали гроші й майно.

Як з'ясувалося, нападники – подружжя іноземців, з яким потерпіла раніше познайомилася у своїх приятелів.

Підозрювані – 40-річний чоловік та його 36-річна дружина – намагалися втекти на автомобілі, але правоохоронці оперативно встановили їх місцеперебування і затримали на автозаправці, яка знаходиться недалеко від села. Награбоване вилучено.

Зловмисникам повідомлено підозру за ч. 3 ст. 187 ("Розбій") Кримінального кодексу України. Підозрюваних відправили в ізолятор тимчасового утримання.

Нагадаємо, в Україні максимальне покарання за розбій – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк