Господарів будинку не було кілька днів вдома.

На Чернігівщині 22-річний злодій після крадіжки підпалив будинок, надихався чадного газу і загинув під час пожежі. Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.

Згідно з інформацією, учора під час ліквідації пожежі в будинку в селі Новий Білоус було виявлено тіло чоловіка, 1998 року народження.

На місці події правоохоронці встановили, що власники будинку були відсутні удома декілька днів. За цей час до їхнього двору проникли невідомі та заволоділи автомобілем ВАЗ-2108, а також упродовж цього часу систематично викрадали з будинку різні речей (човен, інструменти тощо). Зрештою один із чоловіків підпалив будинок, але сам вибратися не зміг. Він надихався чадного газу і помер. Цей чоловік за підозрою у вчиненні 8 автовикрадень і півтора десятка крадіжок був арештований, але суд відпустив його під заставу. Його товариша поліція затримала за підозрою у заволодінні автомобілем і крадіжках. Слідчі відкрили провадження за ст. 185 (крадіжка) та ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Триває слідство.

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Автор: Ірина Синельник