Внаслідок падіння у дитини черепно-мозкова травма і численні переломи.

У Кривому Розі десятирічний хлопчик випав з п'ятого поверху, коли, ймовірно, тікав від п'яного батька.

Читайте такожСтоматолог, яка била дітей у Рівному, перестала виходити на зв'язок з поліцієюЯк йдеться в сюжеті ТСН, його в одній піжамі під вікнами будинку близько півночі знайшов випадковий перехожий і викликав швидку. Батько зникнення сина навіть не помітив. Коли приїхала поліція, він заявив, що малий спить.

Зараз хлопчик в реанімації в стабільно важкому стані. У нього черепно-мозкова травма і численні переломи.

Відомо, що мати хлопчика позбавлена прав на нього. А батько, за словами сусідів, дбав про сина, але тільки коли був тверезий. А оскільки зловживав алкоголем він все частіше, соцслужби вирішили клопотати про позбавлення і його батьківських прав.

"Батько давав всім членам комісії слово, що він більше ніколи не буде ображати сина, як він його любить. Але, звичайно, тривога завжди була за цю сім'ю. А зараз треба зробити все необхідне, щоб дитина була в безпеці і більше ніколи не страждала від рук свого батька", — каже начальниця служби у справах дітей Саксаганського району Ірина Сироватка.

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Автор: УНІАН