Затриманим вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України на Донеччині затримала двох російських агентів, які збирали дані про позиції та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Служба безпеки затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів", - мовиться у дописі.

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Зазначається, що одного з ворожих поплічників було затримано в результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території Криму. Через особисті зв'язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об'єкта промисловості на українському півострові.

"Проте, згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили "недоліки" у дозвільній документації бізнесмена. Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті - "вивели" підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШ РФ (більш відомого як "ГРУ"), який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань", - розповіли у СБУ.

Так, за вказівкою окупанта, він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний Telegram-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.

Ще одну російську агентку співробітники Служби безпеки затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя.

"Для цього вона об'їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об'єктами ЗСУ. Дані своїх "спостережень" переправляла окупантам через декілька месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у поле зору загарбників їхня поплічниця потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала свої прокремлівські дописи.

Під час обшуків у обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами прихованого листування з ворогом.

Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Ситуація в Донецькій області - що треба знати

Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, вже багато разів обстрілювали низку населених пунктів у Донецькій області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

28 вересня стало відомо, що у Миколаївці унаслідок ранкового ворожого обстрілу школи загинула жінка.

Ще у березні у різних регіонах України, зокрема і в Донецькій області, СБУ за добу спіймала 5 агентів РФ.

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