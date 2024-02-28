Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

Служба безпеки України затримала посадовицю харківського університету, яка допомагала російським окупантам шукати слабкі місця в обороні міста.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, контррозвідка Служби провела спецоперацію у Харківській області, в результаті якої затримала російську агентку.

"Зловмисниця вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ. За даними слідства, затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова", - повідомили у СБУ.

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Зауважується, що в зоні особливої уваги агресора були місця базування протиповітряної оборони, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

У Службі розповіли, що для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Отримані дані вона месенджером передавала "зв’язковому" російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом.

Крім того, зловмисниця "зливала" інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи Збройних сил України.

"Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону", - зауважили у Службі.

Як встановило розслідування, посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. "До уваги" спецслужб РФ вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла Кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії Росії. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Інші затримання російських агентів в Україні

Раніше СБУ викрила подружжя, яке займалось підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівської області. Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

Чоловік, якого завербувала Федеральна служба безпеки Росії, з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину "на волі". На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

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