Чоловік працював на ФСБ у тюрмі, а жінка - на волі.

Служба безпеки України викрила подружжя, яке займалось підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини.

Як поінформували в СБУ, серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

Чоловік, якого завербувала ФСБ, з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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"У поле зору ворога він потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України. Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину "на волі". На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

За даними СБУ, окупанти обіцяли профінансувати всі "поточні" витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду". У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Однак втілити свої злочинні наміри їм не судилося – СБУ викрила ворожих агентів. Під час обшуку в камері чоловіка вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Йому повідомлено про підозру у держзраді та виправдовуванні російської агресії. Агентові загрожує довічне позбавлення волі.

Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта.

Затримання інших зрадників України

У Миколаєві затримали інженера "Укроборонпрому", який хотів передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування.

Він приховано копіював та намагався "злити" іноземним спецслужбам технічну документацію.

Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.

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