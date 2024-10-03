Під час обшуку у жінки було вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Викладачка одного з університетів Харкова коригувала російські удари по місту. Інформаторку ФСБ викрила Служба безпеки України – її затримали.

Як розповіли у спецслужбі, жінку ФСБ залучила до співпраці влітку цього року. Вона обходила Харків та прилеглі території та намагалася ровідати розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони.

"Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Також інформаторка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової", – додали в СБУ.

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Після цього агентка відправляла отримані дані своєму куратору в анонімний чат – вона вказувала координати військових об’єктів на гугл-картах та додавала до них текстовий опис.

"Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ", – йдеться у повідомленні.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Зловнисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентура РФ в Україні

У вересні українські спецслудби викрили агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві. Вона складалася з 4 осіб, а координував її колишній народний депутат від забороненої "Партії регіонів".

Одним із завдань мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гордон.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що очищення ГУР від співробітників, лояльних до Росії, все ще триває. Він зазначив, що зрадники з розвідки втекли самі, а з агентами ще працюють.

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