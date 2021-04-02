В ізраїльському місті Холон чоловік запідозрив свою цивільну дружину в тому, що вона зраджує йому з його другом і вирішив помститися.
Читайте такожВ Умані невідомі напали на хасида у супермаркеті - розбили носа (фото)Зокрема, 35-річний чоловік запросив товариша в будинок своєї матері під приводом дружньої зустрічі. Під час цієї зустрічі він збирався перевірити підозри і вимагати пояснень.
Однак все пішло іншим шляхом, передає ТСН з посиланням на сайт Mynet. Замість розмови чоловік напав на приятеля, ймовірно, вдарив його ножем, після чого побив, зламавши ніс і щелепу. Потім роздягнув догола і згвалтував.
Потерпілий чоловік намагалася відбитися пляшкою пива. Сусіди почули крики і викликали поліцію. Вона затримала підозрюваного, а травмованому чоловікові довелося звернутися за медичною допомогою.
Поліція звернулася до суду з проханням продовжити утримання підозрюваного під вартою. Чоловік, у свою чергу, повідомив суду, що "тільки захищався від приятеля, який напав на нього з пляшкою пива в руці".
Крім того, поліція припускає, що мати арештованого, яка перебувала вдома під час події, змила сліди крові і спробувала приховати докази, у зв'язку з чим її допитали.
Суд продовжив утримання підозрюваного під вартою. Проти нього збираються висунути звинувачення в заподіянні тілесних ушкоджень, незаконному володінні ножем, нападі на людину і скоєнні насильницького акту.
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