Потерпілий чоловік намагалася відбитися від нападника пляшкою пива. Сусіди почули крики і викликали поліцію.

В ізраїльському місті Холон чоловік запідозрив свою цивільну дружину в тому, що вона зраджує йому з його другом і вирішив помститися.

Читайте такожВ Умані невідомі напали на хасида у супермаркеті - розбили носа (фото)Зокрема, 35-річний чоловік запросив товариша в будинок своєї матері під приводом дружньої зустрічі. Під час цієї зустрічі він збирався перевірити підозри і вимагати пояснень.

Однак все пішло іншим шляхом, передає ТСН з посиланням на сайт Mynet. Замість розмови чоловік напав на приятеля, ймовірно, вдарив його ножем, після чого побив, зламавши ніс і щелепу. Потім роздягнув догола і згвалтував.

Потерпілий чоловік намагалася відбитися пляшкою пива. Сусіди почули крики і викликали поліцію. Вона затримала підозрюваного, а травмованому чоловікові довелося звернутися за медичною допомогою.

Поліція звернулася до суду з проханням продовжити утримання підозрюваного під вартою. Чоловік, у свою чергу, повідомив суду, що "тільки захищався від приятеля, який напав на нього з пляшкою пива в руці".

Крім того, поліція припускає, що мати арештованого, яка перебувала вдома під час події, змила сліди крові і спробувала приховати докази, у зв'язку з чим її допитали.

Суд продовжив утримання підозрюваного під вартою. Проти нього збираються висунути звинувачення в заподіянні тілесних ушкоджень, незаконному володінні ножем, нападі на людину і скоєнні насильницького акту.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла