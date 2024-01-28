Дитина дивом не травмувалася.

Днями у Києві 29-річна жінка скоїла одразу три ДТП та тікала від представників патрульної поліції. Увесь цей час в машині перебувала її дитина.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, жінка скоїла одне ДТП та поїхала з місця аварії. Вимоги правоохоронців зупинитися вона ігнорувала. Під час втечі від патрульних жінка вʼїхала у ще одну автівку, а потім – ще у дві.

"Далі – затримання та оформлення адмінматеріалів. За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні (на передньому сидінні) був її малолітній син, який дивом не травмувався. Це підтвердили медики, яким передали дитину. На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції", – йдеться у повідомленні

На щастя, минулося без травмованих. Зазначається, що керманичка мала явні ознаки сп’яніння, проте пройти огляд категорично відмовилась. Від керування автомобілем її відсторонили.

Правоохоронці склали одразу кілька протоколів: три – за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), два – за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та протокол за ч. 1 ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку). Крім того, було винесено постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

"Результат 8 адмінматеріалів та 4 потрощенних авто", – резюмував Білошицький.

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