Жінки йшли вздовж дороги, коли водій "ВАЗу" здійснив наїзд.

В Одеській області чоловік сів за кермо напідпитку і збив на смерть двох жінок. ДТП сталася у селі Коси в Подільському районі області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області. За попередніми даними, ввечері 23 грудня водій автомобіля "ВАЗ", рухаючись вулицею села здійснив наїзд на двох жінок. Вони йшли вздовж дороги.

Травми постраждалих були несумісні з життям, додали правоохоронці. Обидві жінки загинули на місці події. Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він сів за кермо нетверезим.

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Зазначалося, що вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України та затримання водія в процесуальному порядку.

Інші ДТП в Україні

На Одещині на одному з кладовищ сміттєвоз збив чоловіка. Він загинув. Інцидент стався в населеному пункті Крижанівка Одеського району. Відомо, що водій сміттєвоза сів за кермо нетверезим.

Раніше смертельна ДТП сталася у Львові – там водій автобуса збив прокурора. 35-річний чоловік загинув поблизу залізничного вокзалу.

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