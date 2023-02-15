Затриманому суд обрав запобіжний захід, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України затримала зрадника, який "зливав" ворогу дані про оборону Миколаєва.

По це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що затримали цього агента Федеральної служби безпеки Росії під час контрдиверсійних заходів на півдні України.

"Зловмисником виявився житель селища Врадіївка Миколаївської області. Російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через заборонену соцмережу "ВКонтакте". За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону", - йдеться у повідомленні.

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Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів у Миколаєві. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан.

За даними СБУ, розвіддані потрібні були окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

"Встановлено, що фігурант був завербований ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора він потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів", - повідомили в СБУ.

За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії і працює на ФСБ. Саме через нього зрадник передавав розвіддані російським загарбникам.

Для цього він створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх "зв’язковому" через анонімні месенджери.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Війна Росії проти України - важлива інформація про боротьбу з посіпаками РФ

У січні СБУ повідомила, що в нашій країні з початку повномасштабного вторгнення РФ викрито понад 600 ворожих шпигунів та агентів. За даними спецслужби, посіпаки супротивника займалися розвідувально-підривною діяльністю.

На початку лютого стало відомо, що правоохоронці затримали затримала двох агентів РФ, які допомагали загарбникам підготувати ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Херсона та Одеси.

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