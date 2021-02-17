Сьогодні невідомий зробив неправдиве повідомлення про мінування аеропорту «Одеса».
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Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, сьогодні вдень до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в аеропорту відбудеться вибух.
«Ми виконали всі вимоги, передбачені протоколом. Повідомлення виявилося неправдивим», - зазначили в прес-службі, підкресливши, що перевірка території та приміщень не позначилася на графіку роботи. Зокрема, час вильоту і посадки літаків через «телефонного терориста» не змінився.
На час перевірки об'єкта з пасажирського терміналу були евакуйовані люди.
Водночас, згідно з онлайн-табло аеропорту, скасовано рейс із Варшави (Польща), що очікувався о 13:10. Однак у прес-службі запевнили, що це скасування не пов'язане з повідомленням про замінування.
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