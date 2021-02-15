Чоловіку викликали швидку допомогу.

Сьогодні в передмісті Одеси патрульні зупинили фуру, якою керував водій у передінсультному стані.

Читайте такожЗарізала коханого за кермом: у Кривому Розі мертвий водій потрапив у ДТП (фото)Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, в понеділок на стаціонарному посту «Дачне», поліцейські звернули увагу на вантажний автомобіль «ГАЗ», який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

На вимогу зупинитися водій не відреагував, тому інспектори наздогнали та зупинили автомобіль.

«Спілкуючись із патрульними, водій повідомив, що погано почувається. Поліцейські надали чоловікові необхідну допомогу і викликали «швидку». Оглянувши водія, медики зазначили, що чоловік перебуває в передінсультному стані», - розповіли в управлінні.

Тому чоловіка відсторонили від керування автомобілем і викликали на місце іншого водія.

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Автор: Лариса Козова