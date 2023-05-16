Жителька міста, яка помстилася за удар по обличчю, може "сісти" на 15 років.

В Одесі жінка після сварки, яка сталася у трамваї, наздогнала чоловіка та всадила йому ніж у серце.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася близько 19:00 майже в центрі міста - на вулиці Привозній. "До поліції зателефонували медпрацівники міської лікарні, до якої доставили непритомну людину - у 37-річного чоловіка було проникне поранення грудної клітки в ділянці серця", - розповіли правоохоронці.

Встановлено, що того вечора чоловік та нетвереза жінка посварилися в салоні трамвая, де та нецензурно лаялася зі знайомою. Зокрема, потерпілий зробив зауваження попутниці, щоб та розмовляла тихіше, не матюкалась тощо. Однак одеситка розлютилася, ще більше обурилася - конфлікт загострився, сталася штовханина. У цій сутичці чоловік ударив опонентку в обличчя, а потім вийшов на зупинці, але ображена містянка його наздогнала. Вона дістала ножа із сумки та вдарила кривдника у груди.

Відео дня

Нетривалий час поранений ще тримався на ногах та намагався заспокоїти розлючену дамочку, але та продовжувала розмахувати перед ним ножем. Коли потерпілий упав, вона відразу втекла.

Поліцейським вдалося встановити та затримати жінку за місцем її мешкання. Наразі 37-річна фігурантка співпрацює зі слідством. Вона зізналася, що викинула ніж, кається та запевняє, що сама не розуміє, як таке сталося. Мовляв, "злетіла з котушок" після удару по обличчю - бо "небита ніким жодного разу в житті".

Зараз правоохоронці встановлюють місце знаходження ножа. Жінці, яка вже під вартою, повідомили про підозру у закінченому замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 15 років тюрми. Слід зазначити, що потерпілий досі перебуває у реанімації у важкому стані.

Цікаві новини Одеси - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, 9 травня в Одесі сталася моторошна подія. У Суворовському районі міста 28-річний чоловік по звірячому зарізав людину, яка запросила його до себе на комендантську годину.

Зловмисник до ночі не встигав до дому та напросився до невідомої йому людини. Пересидівши ніч у квартирі вбитого, зловмисник поїхав на велосипеді жертви, ще й прихопив пляшку коньяку.

Вас також можуть зацікавити новини: