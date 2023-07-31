У зловмисника знайшли докази спілкування зі спецслужбою РФ, зазначили в СБУ.

Затримано інформатора РФ у прифронтових районах Запорізької області, який збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону, корегував вогонь ворога.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що працював він викладачем інформатики місцевого вищого професійного училища. Ворог дистанційно залучив його до співпраці в середині липня 2023 року.

"Для збору розвідданих фігурант облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ", - сказано в повідомленні.

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Також чоловік на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки.

Як повідомляє СБУ, зловмисник передавав ворогові інформацію з координатами через популярний месенджер. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено, зокрема, мобільний телефон і ноутбук із доказами його спілкування зі спецслужбою РФ; чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові; три рації; оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловіка затримано, він під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Як повідомляв УНІАН 28 липня, СБУ затримала у Харківській області ворожого інформатора у прифронтових районах. Він збирав розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп'янському районі. Найбільше ворога цікавили напрямки польотів армійської авіації ЗСУ, зокрема, ударних вертольотів. Також він передавав агресору маршрути переміщення українських бронетанкових підрозділів поблизу лінії фронту.

За даними слідства, російським інформатором виявився місцевий житель, який був "на зв’язку" з бойовиком одного з окупаційних угруповань РФ на східному фронті.

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