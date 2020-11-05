Директор обласної інфекційної лікарні заявив мітингувальникам, що лікарні Ужгорода переповнені. Йому кричали: "Ганьба!".

В Ужгороді, який зараз знаходиться у «червоній» зоні карантину щодо поширення CОVID-19, більше 300 підприємців зібралися на акцію протесту, під час якої намагалися побити головного інфекціоніста регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, місцеві підприємці та мешканці міста вранці зібралися на мітинг на площі Народній в Ужгороді перед будівлею Закарпатської обласної державної адміністрації.

Вони вимагають від влади не припиняти роботу малого бізнесу, не зважаючи на карантин, дозволити їздити громадському транспорту тощо.

Поодинокі мітингувальники без масок, карантинної дистанції практично ніхто не дотримується.

Люди вигукують: «Ми три місяці сиділи на карантині, нас поставили на коліна», «Я не можу вижити на пенсію», «За три місяці змусили заплатити за оренду базарників, хоча ми не працювали, звідки брати гроші?», «Якщо боїтеся за себе, ідіть на карантин і сидіть дома. А ми хворіти не боїмося».

Підприємці обурюються тим, що нібито не весь бізнес працює в однакових умовах, зокрема, працюють великі супермаркети, але не можуть працювати маленькі «точки» на ринках і на відкритому повітрі.

«Вам щомісяця приходить зарплата на картку. А ми живемо тільки за ті гроші, які заробили», - з таким питанням звернулася до представника влади учасниця акції протесту.

Поруч ще одна жінка стояла у натовпі та плакала.

Інший підприємець вимагав від влади протягом 48 годин прийняти рішення про дозвіл роботи підприємців.

Ще один із мітингувальників прийшов на площу на милицях. «У мене зламана нога. Моя дитина просить їсти. Дайте людям робити! У мене в закладі дотримуються дистанції, стоять дезінфектори, маски, рукавички. Дайте нам працювати», - прокоментував чоловік свою позицію кореспонденту УНІАН.

До мітингувальників вийшли перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

Міський голова нагадав підприємцям, що на початку тижня в Ужгороді відбулася сесія з питання забезпечення життєдіяльності міста Ужгорода, за результатами якої він звернувся до центральних органів влади, в тому числі з проханням дозволити в Ужгороді роботу громадського транспорту, діяльність дошкільних закладів освіти, роботу малого бізнесу, як це відбувається і в інших містах, які потрапляють у «червону» зону.

Андріїв також звернувся до ужгородців з проханням дочекатися рішення державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що має відбутися в п’ятницю, і на якому мають розглянути звернення Ужгорода з цього питання.

Перед мітингувальниками також виступив директор комунального підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обради Михайло Поляк.

«Я розумію, що для вас бізнес на першому місці, але ви мусите розуміти й інше: життя людське на першому місці! Якщо ми будемо дотримуватися дистанції, вдягати маски, дезінфікувати все, в першу чергу руки, ми зможемо зупинити поширення, перервімо цей ланцюжок! Зараз більш заражається хворих вдома - заражають ті, які приходять з вулиці додому, з магазину, з базару й так далі. Якби всі правила всі дотримувалися, стільки би хворих не було», - уточнив Поляк.

Він також додав, що на сьогодні всі лікарні Ужгорода заповнені на 96%, і ситуація погіршується.

«Ми вже не маємо куди класти хворих, нам не вистачає кисню, щоб надавати медичну допомогу!», - сказав Поляк.

Мітингувальники кричали йому "Ганьба!". Вони простояли на площі більше трьох годин та розійшлися з домовленістю дочекатися рішення державної комісії ТЕБ та НС.

2 листопада Закарпатська обласна державна адміністрація заявила, що лікарні Ужгорода заповнені на 100%, тяжких хворих на COVID-19 змушені направляти в інші райони області. 30 жовтня Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні, яке почало діяти з 2 листопада. Зокрема, до «червоного» рівня епідемічної небезпеки віднесено міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.

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Автор: Наталія Петерварі