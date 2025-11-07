Загальна вартість проєкту становить близько 190 млн євро.

В Україні починають будівництво другої євроколії, яка проходитиме від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Facebook.

Зазначається, що проєкт передбачає будівництво залізничної лінії європейського стандарту (1435 мм), яка має протяжність близько 80 км. Реалізацію першого етапу планується завершити до кінця 2027 року.

В пресслужбі Мінрозвитку громад та територій відмітили, що загальна вартість проєкту становить близько 190 млн євро, з яких підтверджено 73,5 млн євро фінансування ЄС на безповоротній основі у межах програми Connecting Europe Facility (CEF).

"Цей проєкт – частина ширшої стратегії інтеграції української залізничної системи до європейського транспортного простору. Він сприятиме розвитку логістики, підвищить ефективність торгівлі та зміцнить фізичні зв’язки між Україною та основними транспортними коридорами ЄС", - зазначив Кулеба.

Європейська колія: що відомо

Як писав УНІАН, вітчизняна залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Наразі потяги в Україні рухаються "широкою" колією в 1520 міліметрів, де на кордоні зустрічаються з вужчою європейською у 1435 міліметрів.

6 вересня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст Європейського Союзу новою євроколією. Із 12 вересня з обласного центру Закарпаття почали курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

У липні Євросоюз ухвалив рішення виділити 76 мільйонів євро грантової допомоги на реалізацію першого етапу будівництва євроколії в Україні. Після завершення робіт українські пасажирські та вантажні поїзди зможуть без пересадок, без зміни візків і без зупинок на кордоні прямувати до Польщі та країн ЄС.

