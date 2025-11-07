Ілон Маск може стати першим трильйонером у світі

Понад 75% акціонерів Tesla підтримали грандіозний план винагороди, - за умови, що компанія досягне рекордної капіталізації у 8,5 трильйона доларів.

Акціонери Tesla затвердили пакет компенсацій для Ілона Маска, який може зробити його першою людиною в історії зі статком понад 1 трильйон доларів. Рішення ухвалено під час щорічних зборів компанії — понад 75% голосів підтримали виплати, не враховуючи 15% акцій, які вже належать самому Маску, пише CNN.

Керівник Tesla не отримує зарплати, але завдяки новому плану він може одержати до 423,7 мільйона акцій компанії протягом наступного десятиліття — якщо Tesla досягне капіталізації 8,5 трильйона доларів і виконає низку фінансових цілей. У перерахунку це означає близько 275 мільйонів доларів доходу на день, що робить цей пакет найбільшим в історії корпоративного світу.

Щоб досягти цієї оцінки, акції Tesla мають зрости на понад 460%, обігнавши навіть нинішнього лідера — Nvidia.

Під час виступу перед акціонерами Маск подякував за довіру та заявив, що бачить майбутнє компанії не лише у виробництві електромобілів, а й у розвитку роботів та штучного інтелекту.

"Я думаю, що це буде найбільший продукт усіх часів. Кожна людина на Землі захоче мати власного R2D2 або C3PO", — сказав Маск, натякаючи на людиноподібних роботів Tesla.

Він також заявив, що ці роботи можуть одного дня замінити хірургів і допомогти подолати глобальну бідність.

Інші новинки від Tesla

Як повідомляв УНІАН, раніше Маск натякнув на те, що компанія розробляє літаючий автомобіль. За його словами, новинку можуть представити вже до кінця року.

За словами Маска, компанія близька до презентації прототипу і вона буде незабутньою. Він зазначив, що такий автомобіль хотів би купити підприємець Пітер Тіль.

