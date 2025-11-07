Зокрема армія РФ просунулася в районі Добропілського виступу.

Російські загарбники просунулися в Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема РФ мала успіхи в районі Приліпки на півночі Харківської області в районі Вовчанська. Також окупанти проснуулися неподалік Володимирівки на Донеччині в районі Добропілського виступу.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState також повідомляли, що РФ нарощує кількість штурмів в районі Покровська. За даними експертів, це свідчить про спроби окупантів пришвидшити захоплення міста, на що росіяни не шкодують резерви.

Тим часом The Economist відзначає, що успіхи РФ в цьому районі зробили ситуацію для Сил оборони України безнадійливою. Журналісти пишуть, що Сили оборони намагаються відвоювати частину позицій для того, щоб інші захисники змогли вийти з оточення. Також видання відзначає, що Покровськ може стати плацдармом для Росії для наступних просувань.

Також у DeepState повідомляють про успіхи РФ у Запорізькій області. Зокрема, за їхніми даними, окупанти захопили населений пункт Павлівка. Втім у Силах оборони півдня цю інфомацію спростовують. Там заявили, що українські захисники тримають оборону у цьому населеному пункті.

