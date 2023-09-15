Тіло виявили лісівники.

На Волині знайшли вбитим червонокнижного зубра, справу розслідує поліція.

Як повідомляється на сторінці Поліського лісового офісу у соціальній мережі Facebook, тіло тварини виявили у середу, 13 вересня. Лісівники викликали на місце події фахівців. Комісія, яка оглядала тіло, дійшла висновку, що зубра вбили з вогнепальної зброї.

"Куля пройшла наскрізь, що означає - швидше за все, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, в кого стріляє. Або мав відповідну зброю", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Справу передали у правоохоронні органи. Крім того, що зубра занесено до Червоної книги України, під час воєнного стану в країні заборонено полювати.

За даними Ківерцівського національного парку "Цуманська пуща", цього року на Волині нараховувалося лише 24 зубри, з яких двоє - цьогорічні особини.

Вбивство червонокнижних тварин

Раніше повідомлялося, що в Одеській області браконьєри вбили білугу, яка незабаром мала нереститися. Рибина важила майже 110 кілограмів та мала ще близько 14 кілограмів чорної ікри.

Також нагадаємо, як в Україні на OLX намагалися продати червонокнижне рисеня за 3,8 тисячі доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: