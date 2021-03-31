У постраждалого діагностували численні травми.

У містечку Берегове на Закарпатті сталася бійка, внаслідок якої важкі травми дістав учасник АТО на сході України.

Як пише mukachevo.net, інцидент стався вночі 30 березня в місцевому супермаркеті.

За даними ЗМІ, п'ятеро осіб ромської національності влаштували конфлікт з двома чоловіками. Останніх почали лупцювати. Одним з постраждалих виявився український військовий, який брав участь у боях на Донбасі.

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Лікарі діагностували в постраждалого переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м’яких тканин голови.

Як пише видання, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, роми в Берегові останнім часом стали частіше порушувати закон. За фактом вищевказаної справи відкрито кримінальне провадження.

"Рідні та близькі постраждалого військового звернулися до нашого видання з проханням розголосу даної справи, адже бояться, що дана бійка залишиться без уваги з боку поліції. Крім цього повідомили, що у супермаркеті АТБ їм відмовили надати відеоматеріали з камер спостереження", - йдеться в публікації.

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Автор: Юрій Годован