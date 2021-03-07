У Запоріжжі жінки, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, протаранила два автомобілі, після чого наїхала на рекламні конструкції.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Інцидент стався на центральному проспекті Запоріжжя. Позашляховик, який виписував незвичайні піруети, зняли на відео очевидці. Водій "Фольксвагена" зачепила авто, припарковані вздовж жвавої дороги. Після цього жінка на мить зупинилася, а потім виїхала на розділову смугу, і як у кегельбані, почала збивати сітілайти. Автомобіль зупинився лише на третій конструкції.
Жінка проходити тест на алкоголь відмовилася. Їй загрожує адміністративна відповідальність відразу за кількома статтями Адмінкодексу.
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