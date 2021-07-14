Ділки хотіли створити свої "суди" та "силовий блок".

Житель Запорізької області зі спільниками намагалися створити фейкову "міську раду" Енергодара. Зловмисники пропонували місцевим жителям "посади" і скасування податків.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, чоловік з групою однодумців планували створити фейкову "міськраду", а разом з ним свої "суди" і "силовий блок". Для цього вони провели підпільні збори, на яких обрали "мера" і "депутатів". При цьому вони пропонували місцевим жителям "посади", звільнення від сплати податків, реєстрацію майна, а також захист від судів.

Співробітники СБУ вилучили установчі "документи" фейкових утворень, протоколи зборів "активістів", комп'ютери з доказами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 353 "Самовільне присвоєння владних повноважень або звання посадової особи" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині Служба безпеки України припинила діяльність зловмисників, які хотіли заснувати фейкові "народні поради" і "силові структури".

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Автор: Анастасія Горбачова