Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві затримали чоловіка, який облив фарбою та зеленкою будівлю Департаменту міського благоустрою і розмалював паркан.

Читайте такожУ Києві територію КП, яке демонтує "МАФи", закидали зеленкою (фото)На місці події знайшли використані банки з фарбою, балончик для розпилювання фарби та розбиті пляшки від речовини, схожої на зеленку, розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" та з'ясували маршрут руху авто, на якому пересувався зловмисник. 29-річного місцевого мешканця оперативники разом зі спецпризначенцями затримали на вулиці Очаківській.

"Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта, де виявили та вилучили гроші, мобільні телефони, номерні знаки до автомобілів, зброю та набої. Речові докази відправили на відповідні експертизи", - повідомили в поліції.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зараз чоловікові готують повідомлення про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова