Крики 21-річної жінки почула сусідка.

На Миколаївщині чоловік ледь не вбив жінку під час застілля. 29-річний місцевий житель облив 21-річну співмешканку бензином та підпалив її після того, як разом із нею вживав алкоголь.

Про це повідомляє Національна поліція Миколаївської області.

Інцидент стався 3 серпня у Первомайському районі. До лікарні з села привезли 21-річну дівчину з опіками тіла. Поліція з'ясувала, що вона постраждала після конфлікту, який у неї виник зі співмешканцем.

29-річний чоловік облив бензином та підпалив жінку під час застілля та вживання алкоголю. Крики на допомогу почула сусідка, саме вона й викликала швидку.

"Нині зловмисника затримали та оголосили йому про підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення", - додали у поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі помер 4-річний хлопчик, який отримав тяжкі опіки під час гри з запальничкою. Дитина отримала майже 100% опіків тіла.

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