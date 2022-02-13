Поліцейські з'ясовують всі обставини аварії.

У Миколаївській області внаслідок зіткнення автомобілів Toyota та MAN загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався на 280 кілометрі автодороги М-05 "Київ - Одеса". Toyota та MAN зіткнулися неподалік с. Курячі Лози близько 19:45.

За попередньою інформацією, водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.

Читайте такожСтрілянина з жертвами у кафе на Донбасі: серед затриманих – військовіСлідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини та причини автопригоди, а також інформацію про особи загиблих.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі водій "під кайфом" скоїв наїзд на двох дівчат на пішоходному переході.

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