За попередніми даними, зброя, з якої стрілок здійснив постріли, є переробленою.

В поліції Київської області назвали основну версію слідства щодо нападу на родину в Софіївській Борщагівці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За словами її очільника Андрія Нєбитова, правоохоронці встановлюють шляхи відходу стрілка, який скоїв напад. При допиті свідків стало відомо, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин.

"Нині - це основна версія слідства, але також є інші", - сказав Нєбитов.

Він розповів, що "невідома особа підійшла до автомобіля, коли родина сідала в нього і з боку водія здійснила два постріли - в двері водія і безпосередньо влучила в ногу, а потім втекла з місця події".

Очільник обласного главку зазначив, що під час допиту свідків з'ясувалося, що родині надходили погрози "через існуючий борг в сумі 100 тис. доларів". За його словами, потерпілі вказують на конкретну особу, з якою в них триває конфлікт вже кілька років щодо кредиту.

Нєбитов повідомив, що розглядаються й інші версії.

За даними поліції, попередньо встановлено, щозброя, з якої стрілок здійснив постріли, є переробленою.

Поліція показала відео, де видно стрілка в камуфляжі.

Що сталося

Невідомий вранці близько 07:45 обстріляв сім’ю у селі Софіївська Борщагівка Київської області.

Невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Автор: Надя Пришляк