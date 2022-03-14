На момент обстрілу у бомбосховищі київської школи ховалося 13 людей.

14 березня в Києві обстріляли дев'ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі міста. 2 людини загинуло, 3 госпіталізовано до лікарні, 9 особам допомога надана на місці.

Як повідомляють в ДСНС, повідомленні про загоряння будинку надійшло близько 5 ранку.

Внаслідок попадання артилерійського снаряду були зруйновані сходові клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах. Евакуйовано 63 особи.

Разом з тим внаслідок обстрілу за 100 метрів від будинку вибуховою хвилею пошкоджено будівлю інклюзивної школи № 256, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У цей час у бомбосховищі школи ховалося 13 людей.

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