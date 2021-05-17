Зловмисник своєму орендодавцю завдав понад 20 ударів ножем.

В Одесі затримано чоловіка, який після жорстокого вбивства знайомого провів у квартирі з трупом понад добу.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на вулиці Богдана Хмельницького.

Відзначається, 51-річний житель Одеси вбив 50-річного чоловіка в його квартирі, де орендував у потерпілого кімнату.

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Між чоловіками - квартирантом і власником житла - сталася сварка, під час якої фігурант завдав опонентові понад 20 ударів ножем. В результаті потерпілий помер від гострої крововтрати.

Після скоєного зловмисник ще півтори доби залишався з убитим у квартирі. За цей час він викрав майно орендодавця. Затримали чоловіка неподалік від місця події.

Речові докази у фігуранта вилучили.

За словами громадянина, він схопився за ніж під час конфлікту з потерпілим через спільну знайому, яку вони згадали під час спільного застілля.

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Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування буде дана правова кваліфікація іншим його діям. В даний час він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

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Автор: Лариса Козова