Отруєний лист виявили під час розбирання пошти. Поліція відкрила кримінальне провадження.

В Одесі невідомі направили до держустанови конверт зі ртуттю.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, відповідна заява надійшла до Малиновського відділу поліції міста.

"Надійшло повідомлення з державної установи району про те, що при розбиранні пошти з вуличної поштової скриньки в одному з конвертів виявлено підозрілу речовину», - зазначили в главку.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми висновками рятувальників, виявлена речовина є ртуттю. Її вилучили та направили на утилізацію.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин або отруйних або сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова