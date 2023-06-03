Раніше з'ясувалося, що охоронець деснянської поліклініки, ймовірно, пиячив в страшну ніч 1 червня, коли РФ вдарила по столиці балістичними ракетами. Однак він вигадав свою версію подій.

Охоронець деснянської поліклініки Вадим Мошкін, який в страшну ніч ракетного обстрілу 1 червня не відкрив людям двері до укриття, що призвело до загибелі молодої мами з дитиною та ще однієї жінки, вигадав безглузде виправдання під час засідання суду.

Відповідні слухання пройшли в суботу, 3 червня. Раніше ЗМІ з'ясували, що чоловік зловживає алкогольними напоями і тієї ночі також, ймовірно, пиячив. Однак Мошкін перед суддею розповів свою версію подій того ранку, зазначивши, що його самого "покоцало" від ракетного удару. Відповідний ролик зняв Алексей Арунян, з видання "Ґрати".

"Мене збило вибуховою хвилею, покоцало добряче...склом", - заявив охоронець.

На зустрічне питання судді з приводу того, чи звертався чоловік за медичною допомогою, він, після декількох уточнень, невпевнено заявив, що лікарі його оглядали. При цьому Мошкін демонстративно показав свої руки судді, однак в кадрі ніяких поранень не видно.

"Пролунала тривога, я взяв ключі, нікого ще не було. Я взяв ключі та пішов по коридору, думаю, підготую бомбосховище, відкрию. Потім відкрив, увімкнув світло, почали стукати люди у двері, я пішов відкривати, дійшов до реєстратури, й тут мене повалило з ніг. З початку мене збило, а потім зверху скло полетіло. Там страшне було, я вам скажу", - розповів він в залі суду.

Суддя уточнив, що чоловік має на увазі, що щоб потрапити до бомбосховища, треба було відчинити дві двері: вхідні до поліклініки, а також до укриття. За версією охоронця, він відкрив останні, але відчинити заклад йому не стало часу.

Однак точний інтервал між тим, коли пролунала тривога, й коли він пішов відчиняти двері, чоловік не вказав: "Думаю, що хвилин 5-8, хоча, навіть цього не було", - заявив він.

Охоронець не пустив людей до укриття в Києві під час удару "Іскандерами"

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня окупанти запустили по Україні 10 балістичних ракет "Іскандер". Всі цілі вдалося ліквідувати силам ППО, однак уламки боєголовок спричинили багато шкоди та призвели до загибелі людей.

Тоді в Деснянському районі загинули дві жінки та дитина через недбалість охоронця поліклініки, який не відчинив людям двері до укриття. В цей день за цією справою поліція допитала винуватця-охоронця Вадима Мошкіна. Наразі у злочині також підозрюють керівника поліклініки Олега Шугалевича, заступника директора з технічної частини Василя Десика, а також заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко.

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