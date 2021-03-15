Блогер назвав коронавірус "бананофікусом" і вимагав впустити його до хворих.

Скандальний блогер зі Львова Остап Стахів, який заперечує пандемію коронавірусу, разом зі своїми однодумцями проникли в Іршавську районну лікарню на Закарпатті, щоб довести, що "коронавірусу немає". Їх затримали правоохоронці.

Про це в коментарі ТСН.uа повідомила прес-секретар Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан.

Скандальний Остап Стахів з однодумцями представилися "вільними журналістами". Вони проникли у відділення лікарні, де лікують хворих на COVID-19. Все це блогер транслював у прямому ефірі в соцмережах.

Він називав коронавірус "бананофікусом" і вимагав впустити його до хворих. Однак медики відмовилися це робити і викликали поліцію.

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"До нас звернулися лікарі і сказали, що цей активіст проник до лікарні. Він порушував карантинні вимоги, перебував без захисної маски. Вже у відділенні поліції наші правоохоронці склали на порушників адміністративні матеріали за частиною 2 статті 44 з відміткою три кодекси України Про адміністративні порушення. Після складання матеріалів їх відпустили", - сказала Ганна Дан.

Також у поліції Закарпаття прокоментували заяви Остапа Стахіва про те, що його нібито побили у відділку.

"Так, вони дійсно відзначають, що нібито їх катували і застосовували фізичну силу. Ці матеріали вже на розгляді в ДБР. Вони будуть встановлювати всі деталі", - додала Ганна Дан.

35-річний Остап Стахів - відомий у Львові блогер, якого часто звинувачували в організації замовних акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали в урну і обливали зеленкою.

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Автор: Денис Прядко