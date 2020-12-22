На вимогу зупинитися водій лише збільшив швидкість.

У Дніпрі поліцейські всю ніч ловили нетверезого водія.

Читайте такожУ Києві п'яний водій забрав дружину з лікарні й влаштував ДТП (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Патрульні побачили легковик без номерів у центрі міста. На вимогу зупинитися водій лише збільшив швидкість. Його почали наздоганяти, але авто відірвалося від переслідування.

Інформацію про порушника передали всім екіпажам. Через деякий час вже в іншій частині Дніпра водія вдалося зупинити.

23-річний чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння заявив, що зняв номери з авто, бо його дратують штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Автомобіль відігнали на штрафмайданчик, а на водія склали три адміністративні протоколи.

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Автор: УНІАН