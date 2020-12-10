Загиблим пілотом виявився житель Миколаївської області, 1980 року народження.

Пілот пасажирського літака, що розбився у Тернопільській області, намагався посадити повітряне судно між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

«Ймовірно він при зниженні зачепив крилом землю і як результат - літак почало кидати об землю. На момент нещастя в салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці виявили мертвим за десять метрів від розбитого повітряного транспорту», - повідомили у поліції.

Читайте такожУ Київській області впав дельтаплан: загинули дві людини

Наразі оперативники встановлюють як і чому воно там опинилося: чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

Пілотом виявився житель Миколаївської області, 1980 року народження. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 281 частина 3 ККУ - Порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, дев'ятого грудня у чергову частину Козівського відділення поліції надійшло повідомлення про падіння літака. В селі Золота Слобода в полі близько 17:00 впав одномоторний пасажирський одинадцятимісний літак малої авіації «АН-2».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко