На місці падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині триває рятувальна операція та розбір завалів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Київщина. 11:40. У Броварах на місці трагедії триває рятувальна операція. Проходить розбір завалів", - зазначив він.
Кулеба нагадав, що діти із дитсадка, поблизу якого впав гелікоптер, перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби.
"Наразі з'ясовуються обставини катастрофи. Усі екстрені служби на місці", - додав голова ОВА.
Авіакатастрофа у Броварах: що відомо
Вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил. Згодом стало відомо, що на його борту перебувало 9 осіб, у тому числі керівництво МВС. Всі вони загинули.
Гвинтокрил впав на територію дитячого садка. Наразі відомо про 18 загиблих, серед них троє дітей. 29 людей отримали поранення, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.
Водночас, за даними ДСНС, внаслідок падіння гвинтокрила станом на 11:00 загинули 15 людей, з яких троє дітей.
В Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці розглядають всі можливі версії катастрофи.