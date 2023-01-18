Діти із дитсадка, поблизу якого впав гелікоптер, перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби.

На місці падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині триває рятувальна операція та розбір завалів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина. 11:40. У Броварах на місці трагедії триває рятувальна операція. Проходить розбір завалів", - зазначив він.

Кулеба нагадав, що діти із дитсадка, поблизу якого впав гелікоптер, перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби.

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"Наразі з'ясовуються обставини катастрофи. Усі екстрені служби на місці", - додав голова ОВА.

Авіакатастрофа у Броварах: що відомо

Вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився гвинтокрил. Згодом стало відомо, що на його борту перебувало 9 осіб, у тому числі керівництво МВС. Всі вони загинули.

Гвинтокрил впав на територію дитячого садка. Наразі відомо про 18 загиблих, серед них троє дітей. 29 людей отримали поранення, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Водночас, за даними ДСНС, внаслідок падіння гвинтокрила станом на 11:00 загинули 15 людей, з яких троє дітей.

В Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці розглядають всі можливі версії катастрофи.

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