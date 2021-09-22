Після розголосу дівчину виключили з модельної школи.

Неповнолітня мешканка Кам’янського, яка розважаючись з друзями, спалила прапор України, тепер перепрошує за вчинене.

Відео каяття дівчини виклали у місцеву спільноту в Telegram.

"Я шкодую про свій вчинок, те, що було з приводу прапора, та обіцяю так не робити", – заявила на камеру школярка.

21 вересня увечері у соцмережах з’явилось відео, на якому дівчина спалила державний прапор. Все це знімали на камеру друзі порушниці.

Одна з дівчат поцікавилася у винуватиці, чому вона спалює прапор України. На що та відповіла, що це не її прапор.

Фігуранткою скандалу виявилась 15-річна учениця однієї зі шкіл міста. Після розголосу неповнолітню виключили з модельної школи.

За фактом наруги над державним символом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу.

Як писав УНІАН, у Запорізькій області хлопець став "героєм" мережі через свій обурливий вчинок. А житель Маріуполя влаштував огидну фотосесію - він спалив прапор України та похвалився цим в Instagram.

Також у Києві скоїли публічну наругу над прапором України. У ніч на День Незалежності підлітки спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки. Небайдужі громадяни викликали поліцію. Правоохоронці знайшли підозрюваних за відео з камер нагляду.

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Автор: Віолетта Орлова