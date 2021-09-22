Малолітній палій стверджує, що таким чином він відреагував на "цькування" з боку однокласника.

На Одещині 12-річний хлопчик підпалив церкву. НП сталася в селі Іванчанка Болградського району.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Загоряння, внаслідок якого пошкоджено будівлю і майно культової споруди, сталося вчора ввечері, 21 вересня. Вогонь загасили місцеві жителі, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Поліцейські з'ясували, що до підпалу причетний 12-річний хлопчик. Підліток зізнався у скоєному і пояснив, що таким чином хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його цькував.

Відомості за фактом підпалу поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисний підпал) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Черкасах застрелили місцевого підприємця – ЗМІОскільки підліток не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, щодо його батьків, які вже потрапляли в поле зору поліції за невиконання обов'язків по вихованню дитини, буде складено протокол за ст. 184 КУпАП.

Слідство триває. Поліцейські встановлюють обставини події, у тому числі перевіряють інформацію про можливий булінг серед підлітків. У разі підтвердження цього факту буде дана правова оцінка діям кожного його учасника.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині чоловік вбив пенсіонерку сокирою. Він зарубав літню жінку прямо посеред вулиці.

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Автор: Лариса Козова