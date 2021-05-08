Стеля вагону поїзда не витримала дощу.

Пасажири потягу Київ-Миколаїв вимушені були під час поїздки тримати біля себе відра через діряву стелю.

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Відео очевидців у Facebook опублікувала Галина Попцова.

На кадрах видно, що дощ рясно заливав підлогу та нижні пасажирські ліжка з ламп у стелі.

Щоб не намокнути, люди були вимушені постійно пильнувати речі та загинати ноги, оскільки в деяких місцях утворилися калюжі. Дехто тримав біля себе відра.

«Боюся, що до ранку у цьому потязі Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами»,– підписала відео користувачка.

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Автор: Яна Ставська