Дівчина чекала на третю дитину.

Пенсіонерку з Ялти підозрюють у доведенні вагітної доньки до самогубства - через те, що та почала стосунки з українцем.

Про це повідомляє Mash.

Правоохоронці в окупованому Криму проводять перевірку за фактом доведення до самогубства 35-річної вагітної дівчини. Під підозрою - пенсіонерка, мати загиблої.

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Загибла - росіянка - перебувала у стосунках з 35-річним громадянином України. Пара виховувала двох дітей загиблої і чекала появи на світ спільної дитини, одружитися збиралися після народження малюка.

Повідомляється, що мати загиблої була проти цих стосунків. У бік дочки вона дозволяла собі погрози, осипала її супутника і дітей образами.

Напередодні дівчина перерізала вени. Правоохоронці встановили, що перед цим вона отримала чергове образливе повідомлення від матері. Тепер погрози сипляться і на адресу супутника загиблої - пенсіонерка погрожує йому розправою, якщо він прийде на похорон.

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