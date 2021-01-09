Зловмисник зізнався у скоєному, його затримали.

На Черкащині правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 4-місячного сина.

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Як повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області, сьогодні близько 9:00 до чергової частини Уманського райуправління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що в с. Летечівка померла від тілесних ушкоджень дитина.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що до смерті хлопчика причетний його 28-річний батько. «З’ясувалося, що чоловік мав неприязні відносини до сина та були випадки, коли він бив його», - йдеться в повідомленні.

У скоєному зловмисник зізнався. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Слідство за даним фактом триває.

Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

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Автор: Юлія Янкевич