Вона визнала свою провину.

У Дніпропетровській області багатодітна мати побила лікарку, яка відмовилася робити аборт її подрузі.

Про це йдеться у рішенні Нікопольського міськрайонного суду, пише ТСН.

Матір чотирьох неповнолітніх дітей прийшла до гінекологічного відділення Нікопольської міськлікарні №4 разом зі знайомою, яка хотіла зробити аборт.

Але гінеколог відмовилася проводити операцію через наявність медичних протипоказань. Після цього жінка кілька разів вдарила лікарку в обличчя.

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Суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Її оштрафували на 850 гривень.

Відзначається, що багатодітна матір визнала свою провину та розкаялась.

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Автор: Віолетта Орлова